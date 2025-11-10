VOLLEY BM / VBC Mondovì sfortunato ma in crescita: 3-1 per il Res Volley Mozzate

Nella quinta giornata del campionato di Serie B un VBC MONDOVI’ davvero poco fortunato si arrende per 3-1 (25-23,22-25,21-25,27-29) ad un Res Volley Mozzate molto concreto e trascinato dal proprio opposto italo-brasiliano Costa Santos, che ha giocato con grande sapienza i punti importanti. Al termine della partita in casa monregalese ci sono davvero grossi rammarichi perché almeno un punticino contro gli attuali secondi della classe era davvero alla portata, ma anche la consapevolezza che la squadra sta crescendo e giocando sempre così non potrà che portare i risultati e di conseguenza i punti.

“Questa - commenta a fine gara amareggiato coach Bertini - è una sconfitta che brucia più delle altre: perdere tre set con punteggi così tirati non rappresenta oggi per noi una soddisfazione, ma un grosso rammarico per non essere riusciti a chiudere situazioni determinanti ed assolutamente alla nostra portata. Certo, l’avversario che avevamo di fronte aveva notevoli qualità, oltre ad un giocatore, l’ opposto italo-brasiliano Costa Santos, capace di cambiare da solo l’inerzia della gara. Siamo stati bravi a contenere gli altri attaccanti, meno bravi a gestire alcune scelte in attacco che ci hanno penalizzato oltremodo. Peccato, perché in alcuni momenti abbiam avuto davvero un bell’impatto sulla gara ed in generale i numeri e le statistiche premiano l’impegno della settimana, evidenziando sempre costanti miglioramenti. Dobbiamo continuare su questa strada, continuando a lavorare duro in palestra e cercando di crescere negli aspetti in cui siamo ancora deficitari.”

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Camperi in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Garelli, Bellanti, Polizzi e Genesio.

Nel primo set vi è grande equilibrio sino al 10 peri, poi i monregalesi operano un importante break, portandosi prima sul 12-10 con un ace di Catena, poi sul 14-11 con Bosio, quindi sul 19-16 con un muro dello stesso Bosio. Gli ospiti comaschi non si perdono d’ animo e riescono a raggiungere la parità sul 21-21 con Costa. Le due squadre avanzano a braccetto sino al 23 pari, quando prima Bosio sigla il 24-23 e poi Camperi mette a terra il 25-23, mentre entra Garelli in battuta.

Nella seconda frazione i monregalesi partono lentamente e vanno sotto prima 6-1 e poi 13-7, quindi hanno una bella reazione e si portano sino a -1 (13-14 con un gran muro di Bosio e Catena). Ancora un allungo degli ospiti, che si portano sul 23-20, subito rintuzzato dai monregalesi (22-23 di Bosio), ma alla fine i comaschi ripartono e chiudono 25-22 con Costa, mentre entra Polizzi in battuta.

Nel terzo vi è equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi accusano un calo e commettono troppi errori, andnado sotto prima 16-12 e poi 20-15. Dentro prima Bellanti, poi Polizzi e Genesio e la squadra reagisce, portandosi fino a -2(19-21 con attacco di Bellanti), ma i lombardi non perdono la necessaria lucidità e ripartono chiudendo 25-21.

Nella quarta frazione, con Bellanti confermato in banda, vi è grandissimo equilibrio sino al 13 pari, poi i monregalesi allungano e si portano sul 17-14 grazie ad un attacco di Bellanti. Il neoentrato Garelli con un ace sigla il 20-18, ma il Res Volley non si disunisce e raggiunge la parità sul 21-21 grazie ad un errore in attacco dei monregalesi. Da qui in avanti le due compagino avanzano a braccetto sino al 27 pari (ed il VBC MONDOVI’ ha anche due set point sul 24-23 e sul 25-24 che non riesce a sfruttare), quando il Res Volley mette a terra i due punti decisivi con Costa e così chiude 29-27.

Sabato alle ore 20 il VBC MONDOVI’ è atteso dalla trasferta sul campo del Limbiate: una gara dove sarà fondamentale conquistare punti, necessari sia per l’ autostima che soprattutto per la classifica.

VBC MONDOVI’ – RES VOLLEY MOZZATE= 1-3 (25-23,22-25,21-25,27-29)

VBC MONDOVI’: Garello (K -L2), Giovannetti 4, Bosio 30, Menardo 12, Camperi 6, Catena 5, Coppa 13, Candela (L1), Bellanti 7, Garelli 1, Polizzi, Genesio 1, Berutti 3. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.