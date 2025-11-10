VOLLEY DM / Alba stende la capolista Torino Nextgen

L’Alba Volley vince contro il Torino Nextgen 3-0. Sconfitta netta per la capolista al PalaLanghe, roccaforte della squadra pallavolistica della città simbolo delle Langhe.

Mercatò Alba 3-0 Torino Volley Nextgen (25-16, 25-18, 25-21)

LA PARTITA

L’allenatore della squadra albese, coach Oliva, affida a Dellapiana la regia con Bianco opposto. Gli schiacciatori della partita sono stati Morengo e Masciarelli, con Rocca e Favaretto centrali e Milea a guidare la seconda linea.

Dopo un inizio positivo al servizio degli ospiti, gli albesi reagiscono prontamente all’attacco. La fase di difesa continua a dimostrarsi l’arma in più dell’Alba Mercatò, toccando tanti palloni a muro e, dunque, costringendo l’avversario a forzare le giocate. Sul 7-2 coach Mesturini, allenatore del Torino Nextgen, chiede il time-out. Gli albesi continuano a macinare punti, fino a giungere il massimo vantaggio con una palla tesa al centro di Favaretto, che porta il parziale a 19-10.

A quel punto l’Alba gestisce il risultato, portando a casa il primo set grazie a un errore al servizio dei torinesi.

La capolista torna in campo vogliosa di rimettersi in gioco. Dopo un inizio adrenalinico dei torinesi, che vanno sullo 0-3, gli albesi accorciano fino a pareggiare il risultato sul 4 pari. Set che prosegue in equilibrio con l’Alba avanti 7-6, scavalcata dal Torino sul 9-10. Dopo un 12 pari, l’Alba prima allunga andando a 15-13 e poi ampia il vantaggio, arrivando a 22-17, con conseguente time-out chiamato da Torino, quando ormai, però, è troppo tardi. Il primo tempo di Favaretto vale il setball e Bianco chiude subito i conti. Finisce 25-18 il secondo set.

Anche il terzo set del match inizia sulla falsa riga degli altri due: punto su punto si rimane in equilibrio fino all’ace di Dellapiana per l’8-7, seppur poi il palleggiatore debba uscire per un problema fisico, sostituito da De Vita.

L’attacco parellino sbatte sul muro albese, 12-10 e time-out chiamato dal Torino. L’Alba, a quel punto, allunga andando 15-11 e poi cambia: dentro Casetta per sfruttare il servizio. Una mossa che funziona e la squadra di casa continua a mettere punti di distacco tra sé e l’avversario. Poi i torinesi escono fuori, complice anche un calo dell’Alba, costringendo coach Oliva a chiamare il suo primo time-out sul 20-18.

Il cambio palla regge per entrambe, poi uno strappo degli albesi con Masciarelli vale il 23-20. Bianco trova il match ball sul 24-21, prima dell’errore in attacco degli ospiti che perdono così la loro imbattibilità.

Grazie a questa ottima prova, l’Alba Volley porta a casa i tre punti, oltre alla consapevolezza di avere i mezzi per fare un campionato di alto livello. Gli albesi affronteranno nella prossima giornata il Chisola Volley, uscito sconfitto contro il Villanova, nell’altro big match di giornata.



