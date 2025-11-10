VOLLEY DM / Terzo successo per i cadetti del VBC Mondovì: 3-1 in trasferta sul S. Paolo Torino

Terzo successo stagionale per i cadetti del VBC MONDOVI’, che in trasferta superano il S. Paolo Torino per 3-1 (19-25,21-25,25-23,16-25). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti salgono a quota 9 e raggiungono al sesto posto il S. Mauro Torino ed il Chieri.

Perdurando l’ indisponibilità di Luca Gallia, ancora non utilizzabile per problemi fisici (ma presente in panchina), Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Mastantuoni, Stefanoni e Zvorschi, all’ esordio assoluto in serie D.

Nel primo set i monregalesi partono bene e stanno sempre saldamente in vantaggio (14-9, 19-14, 21-15), chiudendo senza eccessive difficoltà 25-19, mentre entrano Mastantuoni e Stefanoni.

Anche nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano prima sul 7-2, poi sul 12-5, quindi sul 21-14. Dentro Mastantuoni e Stefanoni per il solito doppio cambio e poi anche l’ esordiente Zvorski ed i monregalesi, pur rallentando un po’ il proprio ritmo (e commettendo qualche imprecisione di troppo), chiudono 25-21.

Nel terzo set il VBC MONDOVI’ si adagia sul ritmo avversario e così, con un pò troppi errori gratuiti che regalano punti preziosi, si va avanti piuttosto stancamente sino al 19 pari, quando i monregalesi hanno un guizzo che permette loro di portarsi sul 23-20. A questo punto la luce si spegne ed i torinesi ne approfittano, prima pareggiando sul 23-23 e poi andando a chiudere in volata 25-23.

Nella quarta frazione vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi cambiano ritmo e vanno via, portandosi prima sul 14-9, poi sul 19-13, quindi sul 22-15 ed infine chiudono in scioltezza 25-16.

Sabato i cadetti del VBC MONDOVI’ ospiteranno alle ore 20.30 il Racconigi con l’ obbiettivo di conquistare il quarto successo consecutivo e scalare ulteriormente la classifica.

S. PAOLO TORINO - VBC MONDOVI’ = 1-3 (19-25,21-25,25-23,16-25)

VBC MONDOVI’: Bernardi (K), Marabotto, Borsarelli, Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Mastantuoni, Stefanoni, Zvorschi, Monge, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia