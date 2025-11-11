"Un grazie al reparto di Cardiologia: professionalità e umanità che fanno la differenza"

Riceviamo a pubblichiamo:

"Gent.mo Direttore,

chiedo ospitalità sulle pagine del Suo giornale per esprimere un grazie sincero al personale del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, diretto dal Dott. Mauro Feola, e all'Unità di Terapia Intensiva Coronarica, coordinata dalla Dott.ssa Maria Giacosa.

Durante la degenza ho incontrato doti non comuni di professionalità e grande umanità che hanno accompagnato il mio non facile percorso di cura. L'intera equipe al lavoro nella struttura rappresenta quella che comunemente viene indicata come un'eccellenza sanitaria. La definizione però non racconta l'impegno costante, garantito spesso in situazioni di emergenza da medici, personale infermieristico e Operatori socio sanitari, coordinati dalla Dott.ssa Salvina Regis. Una dedizione che, unita a profonda sensibilità, ne fa punto di riferimento rassicurante e capace per i pazienti e le famiglie. E che, mi piace pensare, è stata parte integrante di un percorso di recupero poi completato presso la Cardiologia riabilitativa di Fossano guidata dalla Dott.ssa Enrica Conte che ugualmente ringrazio.

Piero Voena"