RUGBY / Val Tanaro Rugby, segnali di crescita nonostante la sconfitta

Ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria per il Val Tanaro Rugby, che esce sconfitto dalla seconda trasferta consecutiva a Milano con il punteggio di 36-15.

Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantaggio 8-7.

Le mete portano la firma di Spinelli e Stringa, mentre il titolo di migliore in campo va all’esordiente Lorenzo Schellino, autore di una prestazione grintosa e coraggiosa dal primo minuto .

L’analisi della seconda linea Vallauri: “Secondo me è andata bene, abbiamo fatto una bella partita. Mischia e touche hanno funzionato molto bene. Nel secondo tempo qualche errore di troppo, che loro hanno sempre saputo sfruttare per segnare.”

Le parole di Lorenzo Schellino, alla sua prima da titolare: “È stata un’emozione fortissima. Sentivo la responsabilità, ma anche tanta voglia di dimostrare. Sono contento della mia prestazione, ma soprattutto dell’atteggiamento della squadra: abbiamo lottato fino alla fine. Ora testa alla prossima, con ancora più fame.”

Prossima sfida in casa. Dopo la doppia trasferta milanese, il Val Tanaro Rugby tornerà a giocare tra le mura amiche giovedì 23 novembre contro i Rugby Lions, attualmente primi in classifica insieme allo Stella Rossa Rugby. Una sfida impegnativa, ma anche un’occasione per dimostrare carattere e voglia di riscatto