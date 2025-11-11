 / Arti marziali

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Arti marziali | 11 novembre 2025, 15:07

ARTI MARZIALI / Grande partecipazione al 2° Trofeo Judo Bra

Oltre 600 atleti da tutta la regione per l’evento firmato Maestro Carnebianca; ottimi risultati per il Judo Mondovì con un oro, un argento e quattro bronzi

ARTI MARZIALI / Grande partecipazione al 2° Trofeo Judo Bra

Successo per il “2° Trofeo Judo Bra”, domenica 9 novembre presso il palazzetto dello sport, organizzato dal Centro Arti Marziali del Maestro Carnebianca.

Manifestazione che, grazie al progetto “Uniti per il Judo: filosofia di vita a tutela delle diverse abilità, dell’inclusione e della prevenzione” finanziato dalla Fondazione CRC, ha coinvolto oltre 600 atleti provenienti da tutta la regione e 40 Società, trasmettendo un chiaro messaggio di accoglienza, e di promozione dello sport come strumento di integrazione sociale e benessere. 

L’evento, aperto ai tesserati FIJILKAM, ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ha visto la partecipazione dell’ASD Judo Mondovì, sotto l’attenta guida del Maestro Alessandro Brizio, purtroppo con soli sette atleti, in quanto Camilla Botta e Lorenzo Tealdi, indisposti, hanno dovuto dare forfait all’ultimo. 

Ottima la prestazione di Arturo Colombo, medaglia d’oro, grazie alle vittorie ottenute nelle tre gare della poule. 

Positivi gli incontri di Giorgio Mirto, Marco Roattino, Riccardo Adragna e Rafael Viale, tutti medaglia di bronzo. Di valore l’esordio assoluto di Andrea Gallo, capace di conquistare un preziosissimo argento, come pure la prova di Stefan Chelmus, tale da valergli lo stesso metallo.



 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium