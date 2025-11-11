ARTI MARZIALI / Grande partecipazione al 2° Trofeo Judo Bra

Successo per il “2° Trofeo Judo Bra”, domenica 9 novembre presso il palazzetto dello sport, organizzato dal Centro Arti Marziali del Maestro Carnebianca.

Manifestazione che, grazie al progetto “Uniti per il Judo: filosofia di vita a tutela delle diverse abilità, dell’inclusione e della prevenzione” finanziato dalla Fondazione CRC, ha coinvolto oltre 600 atleti provenienti da tutta la regione e 40 Società, trasmettendo un chiaro messaggio di accoglienza, e di promozione dello sport come strumento di integrazione sociale e benessere.

L’evento, aperto ai tesserati FIJILKAM, ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ha visto la partecipazione dell’ASD Judo Mondovì, sotto l’attenta guida del Maestro Alessandro Brizio, purtroppo con soli sette atleti, in quanto Camilla Botta e Lorenzo Tealdi, indisposti, hanno dovuto dare forfait all’ultimo.

Ottima la prestazione di Arturo Colombo, medaglia d’oro, grazie alle vittorie ottenute nelle tre gare della poule.

Positivi gli incontri di Giorgio Mirto, Marco Roattino, Riccardo Adragna e Rafael Viale, tutti medaglia di bronzo. Di valore l’esordio assoluto di Andrea Gallo, capace di conquistare un preziosissimo argento, come pure la prova di Stefan Chelmus, tale da valergli lo stesso metallo.





