11 novembre 2025

ATLETICA / Finale mondiale Ironman 70.3: Nadia Porta porta in alto la Triatletica Mondovì a Marbella

Sole e difficoltà sul percorso per la portacolori monregalese, 155ª tra le donne F40/44; forfait per Moscarini. Al via il tesseramento 2026 con promozioni dedicate

Nadia Porta

Si chiude in bellezza la stagione 2025 per la Triatletica Mondovì con le finali mondiali del circuito Ironman distanza 79.3 che si sono disputati lo l’8 e 9 novembre sulla soleggiata costa andalusa di Marbella. Qualificati, grazie alle prestazioni ottenute nel 2024 a Nizza, i due portacolori della Triatletica Mondovì Nadia Porta e Fabrizio Moscarini.

Tra le donne buona prestazione di Nadia che si conferma come una delle migliori interpreti italiane della categoria F40/44: 6h13’45" il suo tempo finale che le vale la 155ª posizione. Mare grosso, vento e una frazione di bici davvero impegnativa con molta salita hanno caratterizzato il percorso spagnolo.

"Sono contenta della prova anche se nella frazione di corsa non mi sentivo bene e non sono riuscita purtroppo a spingere come avrei voluto. Ma è stata una bellissima esperienza!" il commento della Porta al traguardo.

Nulla da fare invece per Fabrizio Moscarini che si è dovuto arrendere ad un fastidioso infortunio che lo sta tenendo ai box da alcune settimane: il “capitano” ha voluto comunque essere vicino ai compagni, offrendo il suo sostegno e la sua esperienza anche fuori dal campo, in attesa di poter tornare presto alle competizioni.

Si è aperta ufficialmente lunedì 10 novembre, il tesseramento per la stagione 2026 con una speciale promozione per i nuovi tesserati e i trasferimenti estesa anche ai rinnovi degli iscritti alla Triatletica entro il 15/12/2025.

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net o telefonare 0174.33.92.55 (348.731.5160)


 

