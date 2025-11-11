ATLETICA / Finale mondiale Ironman 70.3: Nadia Porta porta in alto la Triatletica Mondovì a Marbella

Si chiude in bellezza la stagione 2025 per la Triatletica Mondovì con le finali mondiali del circuito Ironman distanza 79.3 che si sono disputati lo l’8 e 9 novembre sulla soleggiata costa andalusa di Marbella. Qualificati, grazie alle prestazioni ottenute nel 2024 a Nizza, i due portacolori della Triatletica Mondovì Nadia Porta e Fabrizio Moscarini.

Tra le donne buona prestazione di Nadia che si conferma come una delle migliori interpreti italiane della categoria F40/44: 6h13’45" il suo tempo finale che le vale la 155ª posizione. Mare grosso, vento e una frazione di bici davvero impegnativa con molta salita hanno caratterizzato il percorso spagnolo.

"Sono contenta della prova anche se nella frazione di corsa non mi sentivo bene e non sono riuscita purtroppo a spingere come avrei voluto. Ma è stata una bellissima esperienza!" il commento della Porta al traguardo.

Nulla da fare invece per Fabrizio Moscarini che si è dovuto arrendere ad un fastidioso infortunio che lo sta tenendo ai box da alcune settimane: il “capitano” ha voluto comunque essere vicino ai compagni, offrendo il suo sostegno e la sua esperienza anche fuori dal campo, in attesa di poter tornare presto alle competizioni.

Si è aperta ufficialmente lunedì 10 novembre, il tesseramento per la stagione 2026 con una speciale promozione per i nuovi tesserati e i trasferimenti estesa anche ai rinnovi degli iscritti alla Triatletica entro il 15/12/2025.

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net o telefonare 0174.33.92.55 (348.731.5160)



