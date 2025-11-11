A Fossano installate le luminarie in attesa del Natale con una ricca serie di appuntamenti

In vista delle prossime festività natalizie il Comune di Fossano, Fondazione Fossano Musica, Pro loco e Ascom stanno lavorando per programmare i tanti appuntamenti in programma che verranno svelati nel corso di una conferenza stampa in programma il 24 novembre in Comune.

Nel centro cittadino, intanto, nel solco della tradizione, sono già state allestite le luminarie natalizie su via Roma, viale Regina Elena, via Garibaldi e via Cavour, con il tradizionale albero luminoso nella fontana di viale delle Alpi. Manca poco anche alla realizzazione del classico albero di Natale e prenderà forma il “Villaggio di Natale” al Bastione del Salice.

Anticipiamo inoltre domenica 30 novembre si terrà l’accensione delle luminarie e delle luci dell’albero, con la tradizionale cerimonia e la relativa festa nel tardo pomeriggio.