A Verzuolo l'ultimo incontro de “La salute partecipata”

Giovedì 20 novembre, alle ore 21, presso la sala Arroyto di Palazzo Drago di Verzuolo, si terrà l’ultimo incontro del ciclo di eventi dedicato alla Salute Partecipata, un’iniziativa proposta dall’associazione civica verzuolese “Democrazia è partecipazione”.

Partecipare alla salute, curare il futuro è il tema dell’incontro, pensato per sensibilizzare la comunità sull’importanza della gestione delle patologie croniche e sull’approccio integrato per la cura e il benessere a lungo termine.

La salute infatti si può mantenere e riconquistare:. L'incontro sarà un’occasione per comprendere come, con il supporto degli infermieri di famiglia e comunità e degli educatori professionali ASL, sia possibile affrontare in modo attivo e consapevole il nostro futuro, imparando a vivere meglio nonostante la malattia. Si parlerà di ambulatori della salute in cui vengono trattati i temi fondamentali legati alla prevenzione e al trattamento delle principali patologie croniche come il diabete, lo scompenso cardiaco, la BCPO, l’insufficienza renale e il Parkinson. Si presenteranno anche i gruppi di cammino, i seminari di Stanford e altre diverse iniziative che sono state messe in campo per supportare chi vive con malattie croniche, affinché possa affrontare la vita con maggiore serenità e consapevolezza.

Interverranno le Infermiere di Famiglia e Comunità. Manuela Ruatta e Stefania Gastaldo insieme alle Educatrici professionali Anna Maria Bernardi e Roberta Panuele

La serata è organizzata in collaborazione con il SSD Consultori familiari e Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL CN1.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.