Ad Alba uno sportello per informarsi sul testamento biologico

Giovedì 13 novembre apre ad Alba lo sportello DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), promosso dal Comune di Alba in collaborazione con l’associazione Ho Cura.

Un nuovo punto di ascolto e supporto per chi desidera informarsi sui propri diritti in tema di testamento biologico, consenso informato e pianificazione condivisa delle cure, previste dalla legge 219 del 2017. Le DAT offrono, infatti, la possibilità di scegliere le cure e i trattamenti in base ai propri valori e alla propria idea di dignità della vita, nel caso in cui, un giorno, non si sia più in grado di comunicare le proprie decisioni.

Il servizio, gratuito, sarà attivo ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 17.30 alle 19.00 nei locali comunali al piano terra con ingresso da piazza Risorgimento. Lo sportello sarà gestito da Ho Cura, realtà albese impegnata a diffondere la cultura delle cure palliative e del fine vita e svolgere assistenza ai malati terminali, e potrà contare sulla presenza di medici, avvocati e un notaio volontari.

“In questo spazio i cittadini potranno essere aiutati a comprendere una materia complessa che tocca aspetti medici, giuridici ed etici — dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessora ai Servizi sociali Donatella Croce — offrendo un punto di riferimento serio e umano, grazie all’impegno di professionisti che mettono le proprie competenze al servizio della comunità. Ringraziamo l’associazione Ho Cura per il lavoro di informazione e assistenza che da dieci anni porta avanti su queste tematiche”.

Per informazioni e prenotazioni: 393/0053475.

[Sopra l'assessora comunale Donatella Croce]