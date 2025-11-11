 / Attualità

Attualità | 11 novembre 2025, 16:12

Al Caffè della Stazione di Mondovì inaugura la personale di Bruno Capellino

L'inaugurazione è in programma venerdì 14 novembre alle 17. La mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre

Bruno Capellino in una precedente mostra

Al “Caffè della Stazione” (piazza Franco Centro) si inaugura, venerdì 14 novembre alle ore 17, la personale dell’artista Bruno Capellino che riunisce originalissime opere fotografiche. 

Il critico d’arte Ernesto Billò, suo docente al corso dei Periti, pensa di lui: "Nella fase iniziale del suo intenso lavorio creativo, Bruno Capellino, si impadronì saldamente della tecnica fotografica, volgendola ad effetti sempre meno realistici, eppure sorprendentemente suggestivi, sia nel bianco e nero, sia nel colore, col ricorsi anche ad espedienti ingegnosi e segreti. Ne derivarono immagini  inedite ed intriganti, a cui seguì un seconda fase incentrata  su elaborazioni grafiche, ancor più decisamente astratteggianti, grazie ad un fitto reticolo di segni che originano ritmi  inediti  estremamente liberi, ed un tempo, sorvegliatissimi. Risultati: composizioni che sanno  di invenzione improvvisa, eppure di non  banale volontà e capacità di astrazione, di ricerca di forme e di ritmi che hanno in se  proprie leggi e regole. Fogli e opere sperimentali, a cui i rari titoli a margine, apportano sottili inquietudini: “Angoscia n.1”, “Vecchia gravemente  ferita”, “Misofobia”. 

Quella fu una fase  di transizione, ma felicemente produttiva, a cui il colore apportò poi nuove risorse e nuovi fervori creativi. Bruno si realizza così, con tenacia di applicazione, con sguardi ammirati all’arte dei grandi, con volontà di  sempre migliorare e sempre  innovare”.

La rassegna riunisce vere chicche di nuove ed attualissime sue interpretazioni. Capellino comunque ha saputo spaziare, in altre occasioni, dall’olio e acquarello al pastello, ma pure in parecchie tecniche grafiche , dalle chine al carboncino, a intriganti tecniche miste.  Proseguirà fino al 23 dicembre.

redazione

