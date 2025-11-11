Alba apre i suoi archivi: in mostra i documenti del 2 novembre e della Resistenza

A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio e del Comune di Alba, la mostra “Il 2 novembre e gli archivi albesi” è aperta fino al sabato 29 novembre nella sala della Resistenza, al primo piano del palazzo comunale di piazza Risorgimento.

Gli orari di apertura sono: martedì: 8:30-12:30; mercoledì: 8:30-12:30; giovedì: 8:30-12:30 / 14:30-16:30; venerdì: 8:30-12:30 e sabato: 8:30-12 (per accedere rivolgersi al vicino Ufficio Consiglio Giunta corridoio 1° piano).

Tutti i sabati di novembre, alle ore 11, è inoltre organizzata una visita guidata alla mostra, per conoscere la Resistenza di Alba al nazifascismo anche attraverso il racconto dei documenti di archivio esposti.

L’assessore alla Cultura Caterina Pasini: «Apriamo le porte del palazzo comunale affinché i cittadini conoscano i beni archivistici e artistici in esso custoditi. Proponiamo piccole esposizioni con importanti documenti, raccontati da studiosi e appassionati di storia locale. L’allestimento e le visite guidate alla mostra 'Il 2 novembre e gli archivi albesi' sono possibili in particolare grazie all’interessamento del dottor Francesco D’Agostino, già Segretario comunale e dirigente della ripartizione Cultura e al Centro Studi Beppe Fenoglio che custodisce l’Archivio Bubbio.»

Saranno esposti i documenti originali dell’Archivio Teodoro e Costanzo Bubbio in dialogo con i documenti dell’Archivio della Città di Alba. Le tracce della Giunta albese nel 1922 e nel 1925 durante l’ascesa della dittatura fascista, il 2 novembre 1944 con la battaglia dei Ventitre giorni della città di Alba raccontata dallo scrittore Beppe Fenoglio e il 2 novembre 1945, primo anniversario partigiano celebrato dal Sindaco Teodoro Bubbio e dal dott. Gallizio.