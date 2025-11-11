Anbima Cuneo rinnova il direttivo provinciale a Farigliano

Sabato 8 novembre presso la sede (g.c.) della banda musicale “I Giovani” di Farigliano si è tenuto il Congresso Provinciale di Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) Cuneo per discutere sulle tematiche formative e gestionali delle bande e per eleggere il Direttivo.

I trentadue i delegati in rappresentanza delle quaranta unità di base iscritte all’Associazione hanno ascoltato la relazione del presidente uscente Osvaldo Boggione, il quale ha passato in rassegna le tante attività svolte nel quinquennio 2020-2025 soprattutto nel campo della formazione degli strumentisti e dei direttori e aspiranti tali, sulle quali è intervenuto il coordinatore del Gruppo di Lavoro Attività Formative Valerio Semprevivo, dettagliando gli ambiti di intervento e le varie iniziative, anche se non sono mancati momenti di formazione anche per i dirigenti soprattutto sulle tematiche relative al terzo settore.

Su quest’ultimo tema è intervenuto in modo preciso e puntuale l’avv. Alessandro Spezzano che, oltre ad essere uno dei maggiori esperti del settore, è anch’esso un dirigente Anbima. Un altro intervento significativo è stato quello del presidente regionale e vicepresidente nazionale Ezio Audano, il quale ha ribadito come l’Associazione debba essere sentita e vissuta da tutti gli associati come propria, tenendosi informati, tramite il sito, i social e l’app Anbima, su tutto quanto bolle in pentola nel settore. A questo proposito ha annunciato che il quadrimestrale “Piemonte Musicale”, organo di Anbima Piemonte, abbandonerà la veste cartacea e diventerà esclusivamente digitale a partire dal 2026.

Terminato il dibattito si è passati alla elezione delle cariche sociali che risultano parzialmente rinnovate rispetto al precedente mandato, pur essendo confermata la rappresentatività di tutte le zone della Provincia Granda. Sono risultati confermati alla Presidenza ed alla Vicepresidenza, rispettivamente, Osvaldo Boggione (Banda musicale di Dogliani) e Maria Rosa Monchiero (Banda di Farigliano), mentre il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da Michele Bongioanni (Dogliani), Matteo Battaglino (Vezza d’Alba), Pierfranco Bongiovanni (Peveragno), Isaac Carrara (Garessio), Alice Panero (Fossano), Luigi Magnone (Sommariva Bosco) e Marco Viale (Bernezzo).

Il presidente Boggione ha annunciato che durante la prima seduta dell’organismo, saranno nominati due gruppi di lavoro, uno che si occuperà delle attività formative, l’altro di comunicazione.