Assopto Cuneo rinnova le cariche: Maestrelli presidente bis

Recentemente Assopto Cuneo, l’associazione che riunisce gli ottici optometristi della Granda aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, ha rinnovato il consiglio direttivo per il triennio 2025-2028.

Gli associati hanno dimostrato di aver apprezzato il lavoro svolto dal direttivo uscente, rieleggendolo per i 4/5. Il nuovo consiglio direttivo è risultato così composto da 5 membri: Enrico Armando di Caraglio, Bruno Maestrelli di Fossano, Paolo Poggio di Moretta, Paola Tallone di Verzuolo, Cristina Toffoli di Cuneo.

Inoltre, l’assemblea ha nominato Carelli Massimo e Davide Marabotto come revisori dei conti, mentre l’incarico di probiviri è stato affidato a Mario Rosso ed a Carelli Fabrizio.

Presidente è stato rieletto all’unanimità l’ottico optometrista fossanese Bruno Maestrelli, alla guida dell’Assopto Cuneo ininterrottamente dal 1998. Maestrelli è inoltre referente di Federottica Piemonte, nonché componente di Giunta di Federottica nazionale e del Direttivo nazionale della medesima.

Durante l’incontro assembleare sono stati tracciati i programmi e gli impegni che il direttivo dell’Assopto Federottica Cuneo porterà avanti nel prossimo triennio.

Proseguirà il lavoro a tutela della categoria in sinergia con Federottica Nazionale, di cui Assopto Cuneo è emanazione provinciale. Un ruolo di rappresentanza sindacale portato avanti in collaborazione con Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia di Cuneo, presso cui l’Assopto ha sede, mettendo a disposizione degli associati i servizi, a partire dalla segreteria, con una fattiva collaborazione che prosegue da anni.

Il nuovo direttivo proseguirà, inoltre, nell’impegno per la divulgazione sul territorio della prevenzione visiva, non solo nei confronti della clientela, ma verso tutte le categorie più deboli, in particolare i bambini, un impegno di servizio offerto gratuitamente sul territorio, che dai primi anni 2000 ad oggi si è articolato in decine e decine di conferenze in Scuole dell’Infanzia e Primarie.

Infine, sarà dato spazio all’aggiornamento professionale con corsi e seminari dedicati agli Iscritti.

Federottica è la più importante e rappresentativa organizzazione dei professionisti del settore ottico e optometrico, aderente a Confcommercio, a Confcommercio Professioni, a Federsalute e alla UNI, Ente Italiano di Normazione.