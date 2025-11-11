Bra, lo stadio dei sogni (fermi ai rendering)

Riceviamo e pubblichiamo:

Mentre a Cuneo partono cantieri veri per la riqualificazione dello stadio “Fratelli Paschiero” (oltre 2,1 milioni già finanziati), a Bra siamo ancora fermi ai rendering e alle frasi di circostanza.

Nella commissione lavori pubblici del 4 settembre, il sindaco ha mostrato cifre da capogiro per lo stadio “Attilio Bravi”, ammettendo però di proporre un “impianto di territorio”: quale altro Comune dovrebbe farsene carico, se non Bra? Gli altri comuni piemontesi non restano fermi: Venaria riqualifica il “Don Mosso” già finanziato; Cuneo parte con un progetto concreto; Alba investe su San Cassiano e Coppino.

Bra colleziona rinvii, mezze verità e immobilismo. Dopo la pubblicazione sui social del progetto da parte del presidente di commissione, il materiale è stato rimosso in fretta, salvo poi essere consegnato solo dopo le richieste insistenti di chi voleva capire di cosa si stesse parlando. Forse in Comune si chiede ancora se un progetto pubblico possa essere… pubblico.

Intanto le trasferte costano, il Bra Calcio gioca “in esilio” e l’indotto locale si riduce. La vera domanda è: quanto ci costerà ancora l’inconcludenza dell’amministrazione? Non è solo questione di stadio, ma di programmazione.

La Regione Piemonte aveva proposto di finanziare una parte dell’intervento su un progetto realistico da 800 mila – 1 milione di euro. Ora si parla di un progetto da oltre 2,5 milioni di euro, senza certezze sui fondi. Bra resta prigioniera di annunci e “idee” da conferenza stampa. Quale sarà la prossima trovata? Affittare uno stadio al mare? Forse lì l’aria è più buona…

Ogni chilometro in più costa e ogni occasione persa danneggia la città e la società sportiva. Qualche soldo è già stato speso, forse per un progetto che non vedrà la luce. Un pasticcio che spreca tempo, risorse e credibilità, coinvolgendo Comune, società e cittadini.

Dopo oltre due mesi dall’ultima commissione lavori pubblici, chiediamo notizie certe sull’iter e sul piano finanziario. Bra ha già dato troppo in fatto di progetti irrealizzabili, qualcuno ricorda l’interramento della stazione e dei binari?

Carlo Patria – Fratelli d’Italia - Bra Francesco Racca – Forza Italia - Bra Giuliana Mossino – Lega Piemonte Bra Sergio Panero – Davide Tripodi – Polo Civico – Bra Domani Massimo Somaglia – Somaglia per Bra