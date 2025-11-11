Bra si accende di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Anche quest’anno il Comune di Bra aderisce all’iniziativa “Illumina Novembre” di ALCASE Italia (The Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education – Italian Chapter), volta ad accrescere la consapevolezza sul cancro del polmone, contrastando i pregiudizi ancora diffusi e promuovendo diagnosi precoce, ricerca e solidarietà verso i pazienti.

Dal fine settimana e per tutto il mese, i portici di Palazzo Garrone e di piazza Caduti per la Libertà si illumineranno di bianco, colore che simboleggia la neoplasia polmonare, con lo scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e sulle nuove terapie elaborate per combattere la malattia.