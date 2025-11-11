Bra, tornano le giornate di spiritualità presso il Monastero delle Sorelle Clarisse

«“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’”. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (Mc 6,30-34).

Le giornate di spiritualità sono un tempo che offre la possibilità di vivere un’esperienza di comunità, ideali per chi è in ricerca e desidera uno spazio nel quale incontrare Dio, chi vuole approfondire la propria conoscenza del Signore, chi è disposto a ravvivare un rapporto di fede scontato e sente di avere bisogno di nuova linfa.

“La tua Parola è sorgente di vita” è il titolo della proposta delle Sorelle Clarisse di Bra che hanno organizzato delle giornate di spiritualità (per tutti), con l’obiettivo di «Conoscere Gesù per poterlo riconoscere», come suggeriva papa Francesco.

Un invito a vivere l’incontro con un volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di Gesù Cristo, sempre nuovo, sempre capace di stupire e di affascinare, un invito aperto a tutti e per tutti, perché «Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Evangelii Gaudium 3).

L’appuntamento è domenica 16 novembre presso il Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), con inizio alle ore 9.45, pranzo al sacco e conclusione alle ore 15.30. Per chi desidera: Santa Messa alle ore 8.30; ora nona e adorazione alle ore 15.30; Vespri alle ore 17.30.

Seguiranno altre date: 18 gennaio 2026; 15 febbraio; 15 marzo; 17 maggio. Per informazioni e per dare l’adesione: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com.

Le Sorelle Clarisse vi aspettano e vi salutano fraternamente.