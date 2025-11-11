Cambio nel cast de "La traviata": Elena Belfiore sostituisce Romina Cicoli

Ci sarà un cambio nel cast de “La traviata” di Giuseppe Verdi, in scena il 14 novembre presso il Teatro Milanollo di Savigliano, alle ore 20.45, allestimento co-prodotto da Lirica Tamagno e Camponeschi & Music Arts Production.

Il ruolo di Flora Bervoix sarà rivestito da Elena Belfiore che sostituisce Romina Cicoli.

Si ricorda che il resto del cast prevede Aleksandrina Mihaylova nei panni di Violetta Valery, affiancata dal tenore Rino Matafú (Alfredo Germont) e dal baritono Antonino Giacobbe (Giorgio Germont); Erika Fornero Annina, Fabio Sabadini Gastone, Davide Canepa il Barone Douphol, Denis Bongiovanni il Marchese d’ Obigny, Samuele Sparacio il Dottor Grenvil, Gabriele Barinotto un commissionario, Gino Sforza Giuseppe e Bruno Savoia un domestico.

Dal punto di vista della messinscena del dramma verdiano in tre atti, sarà Davide Garattini Raimondi a porre la sua firma. Dirigerà l’Orchestra Bartolomeo Bruni il M. Sirio Scacchetti mentre Entela Kulla istruirà il Coro Lirico Francesco Tamagno.

Le scene e i costumi sono di Danilo Coppola, il disegno luci è di Paolo Vitale mentre Barbara Palumbo cura le coreografie del corpo di ballo Arteka e riprende la regia di Garattini Raimondi.

La recita de “La traviata” ha come main partners il Ministero della Cultura, il Comune di Savigliano, la Fondazione Crs Savigliano, la Banca Crs Savigliano, la Fondazione Crt di Torino, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Cuneo.

I biglietti di ingresso all’opera verdiana, il cui costo varia da € 25 per la platea e i palchi, a € 22 per la galleria e loggione, possono essere acquistati a questo URL https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-traviata-savigliano . È possibile acquistarli anche presso la Libreria Messaggi, sita in via Torino, 70 a Savigliano.