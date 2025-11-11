Ceva, la Protezione civile ripulisce i trinceramenti sul Bric Bala

Importante intervento del Gruppo civico di Protezione civile di Ceva, nella giornata di sabato 8 novembre.

I volontari hanno provveduto alla pulizia del sito dove si trovano i resti dei trinceramenti di "Terrebianche" sul Bric Bala, lungo la strada provinciale che dalla frazione Malpotremo in Ceva conduce verso Perlo.

"Un ambito di grande valenza storica e culturale – evidenzia il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -: le trincee, che risalgono al XVIII secolo, costituivano un punto di difesa realizzato nel complesso di fortificazioni a protezione del Forte di Ceva. Ringraziamo quindi il Gruppo civico di Protezione civile per questo gesto di cura, memoria e tutela del territorio, che contribuisce a valorizzare la nostra storia e il nostro patrimonio.

"Ringrazio tutti i volontari - aggiunge la presidente del Gruppo civico di Protezione civile, Tiziana Berruti - per l'ottimo lavoro svolto, e per il grande impegno che da sempre mettono in campo per l'Associazione".