Dopo il rinvio per malore, parte il processo d’appello a Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee

Dopo il rinvio per legittimo impedimento del 22 ottobre scorso, quando il commerciante fu colpito da un malore che lo costrinse a rivolgersi ai medici del Dea di Verduno, riprenderà domani, mercoledì 12 novembre, il processo di secondo grado a Mario Roggero.

Con l’udienza fissata con inizio alle ore 9 presso la Corte d’Assise d’Appello di Torino, il 71enne gioielliere comparirà di fronte alla giuria presieduta dalla dottoressa Cristina Domaneschi.

Di fronte ai giudici, togati e popolari, il commerciante intende rilasciare dichiarazioni spontanee, tornando quindi su quanto avvenne dentro e fuori dal suo negozio di Gallo Grinzane il 28 aprile 2021, quando l’uomo reagì a una rapina ferendo a morte il 68enne torinese Giuseppe Mazzarino e il 44enne braidese Andrea Spinelli, i due banditi che insieme al 34enne albese Alessandro Modica si erano introdotti nell’esercizio affacciato su via Garibaldi.

Fatti che nel processo di primo grado celebrato ad Asti e concluso il 4 dicembre 2023 gli sono costati una condanna a 17 anni di reclusione per omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo.

Intanto si attende che la Corte di Cassazione si pronunci sulla richiesta di ricusazione dei giudici di appello presentata dalla difesa dell’uomo. Nel ricorso che la prima sezione della Suprema Corte discuterà il prossimo 2 dicembre il collegio composto dall'avvocato Stefano Marcolini e dall'analista processuale Sergio Novani ha infatti rilevato che in un precedente provvedimento di sequestro i giudici d’appello hanno fatto dichiarazioni con le quali avrebbero sostanzialmente anticipato la colpevolezza dell'imputato.