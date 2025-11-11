 / Attualità

Attualità | 11 novembre 2025, 19:15

Fossano: attivo da stamane il nuovo sito istituzionale

All’interno del nuovo portale, finanziato grazie a fondi PNRR, operativa anche la fase sperimentale del nuovo servizio di prenotazione della carta d’identità elettronica

È ufficiale da stamane la nuova veste grafica e operativa del sito istituzionale del Comune di Fossano. 

È stato infatti pubblicato on line il portale, finanziato con contributi PNRR, che rispetta le linee guida imposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale), in materia di progettazione, sviluppo e gestione. 

Sono state ottimizzati in tal senso l’accessibilità, l’uso, la semplificazione e la trasparenza dello stesso sito durante la navigazione.

Sempre sull’home page del sito sarà disponibile in forma sperimentale e progressiva, un nuovo servizio di prenotazione on-line per l'emissione della carta d'identità elettronica (Cie) e per effettuare il cambio di residenza, tramite accesso con identità digitale (Cie – Spid).  

Il servizio digitale si aggiunge alle modalità di prenotazione già esistenti (tramite telefono 0172/699649 o rivolgendosi direttamente allo Sportello del Cittadino Via Cavour,10).

Cristiano Sabre

