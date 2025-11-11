Garessio, in corso i lavori per il rifacimento della scalinata di piazza Balilla

Hanno preso via in questi giorni i lavori di rifacimento della scalinata di piazza Balilla, situata ai piedi di Palazzo Vicary, edificio che ospita l’asilo statale e la scuola elementare.

La scalinata, ormai ammalorata e segnata dal tempo, necessitava da anni di un intervento di manutenzione straordinaria.

L’opera permetterà di ripristinare la sicurezza e il decoro urbano, migliorando allo stesso tempo la fruibilità di una zona molto frequentata.

“Stiamo lavorando per restituire ai cittadini un paese sempre più curato e accogliente — spiegano dal Comune —. Il cantiere della scalinata di Piazza Balilla rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di rinnovamento che sta interessando alcuni punti del paese, con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico e urbano".