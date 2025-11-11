 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 novembre 2025, 16:44

Garessio, in corso i lavori per il rifacimento della scalinata di piazza Balilla

L’opera permetterà di ripristinare la sicurezza e il decoro urbano, migliorando allo stesso tempo la fruibilità di una zona molto frequentata

Garessio, in corso i lavori per il rifacimento della scalinata di piazza Balilla

Hanno preso via in questi giorni i lavori di rifacimento della scalinata di piazza Balilla, situata ai piedi di Palazzo Vicary, edificio che ospita l’asilo statale e la scuola elementare.

La scalinata, ormai ammalorata e segnata dal tempo, necessitava da anni di un intervento di manutenzione straordinaria.
L’opera permetterà di ripristinare la sicurezza e il decoro urbano, migliorando allo stesso tempo la fruibilità di una zona molto frequentata.

“Stiamo lavorando per restituire ai cittadini un paese sempre più curato e accogliente — spiegano dal Comune —. Il cantiere della scalinata di Piazza Balilla rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di rinnovamento che sta interessando  alcuni punti del paese, con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico e urbano".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium