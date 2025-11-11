Il Distretto del Cibo del Roero tra vetrine internazionali e territorio

Il Distretto del Cibo del Roero consolida il proprio impegno nella promozione del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari attraverso una duplice presenza: da un lato in un contesto internazionale di grande richiamo mediatico, dall’altro in un appuntamento di radicamento locale che rafforza il legame con le comunità del Roero.

Promozione internazionale: il Distretto del Cibo del Roero a Casa Gusto

Archivio di Stato di Torino per Nitto ATP Finals – 8 novembre

Nel giorno precedente all’apertura ufficiale delle Nitto ATP Finals, uno degli eventi sportivi più attesi a livello globale, quando l’attenzione mediatica era altissima, il Distretto del Cibo del Roero è stato protagonista di una degustazione organizzata negli spazi di Casa Gusto, all’interno dell’Archivio di Stato di Torino. L’iniziativa, rivolta a una sessantina di ospiti e giornalisti italiani e internazionali, ha rappresentato un’importante occasione di visibilità e di promozione delle eccellenze roerine.

Durante il pomeriggio dell’8 novembre sono stati presentati mieli, nocciole, vini Roero DOCG e Roero Arneis DOCG, la coppa preparata con il “porco nero del Roero”, la celebre PAT salsiccia di Bra, realizzata con la carne di bovina piemontese, che si consuma cruda, come previsto dal Regio Decreto di Vittorio Emanuele II del 1847, e i baci di Cherasco, delle seguenti aziende aderenti al Distretto:

Teo Costa – Castellinaldo d’Alba

I Gherbin – Castellinaldo d’Alba

Cantina Marsaglia – Castellinaldo d’Alba

Azienda Roero Vero – Monteu Roero

Macelleria Scaglia – Bra

Barbero Cioccolato – Cherasco

La qualità delle produzioni e la varietà dell’offerta hanno riscosso grande apprezzamento da parte dei presenti. Nell’occasione, il presidente Silvio Artusio Comba ha illustrato il ruolo del Distretto e le sue progettualità, soffermandosi sul valore della collaborazione tra produttori e istituzioni, sulla biodiversità e sulla capacità del Roero di raccontarsi attraverso le proprie eccellenze agroalimentari.

Presenza sul territorio: consegna delle cartoline del Distretto alla Festa di San Carlo

Corneliano d’Alba – 9 novembre

Accanto alle attività di promozione in contesti nazionali e internazionali, il Distretto conferma il proprio radicamento sul territorio. Domenica 9 novembre, il presidente Silvio Artusio Comba ha partecipato alla Festa di San Carlo a Corneliano d’Alba, dove ha consegnato le cartoline istituzionali del Distretto del Cibo del Roero alla sindaca Alessandra Balbo, come segno concreto della presenza attiva della rete nei Comuni aderenti. Tale partecipazione rientra nel percorso di diffusione dell’identità visiva e progettuale del Distretto, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la riconoscibilità del marchio territoriale.

La dichiarazione del Presidente Silvio Artusio Comba: "L’impegno del Distretto del Cibo del Roero è quello di essere presente in appuntamenti istituzionali di livello locale, regionale e nazionale. Vogliamo far conoscere a un pubblico sempre più vasto il nostro Distretto, il territorio e i suoi prodotti, la biodiversità che lo caratterizza e che è stata premiata anche dal MASAF. Solo attraverso la presenza, il dialogo e la collaborazione possiamo continuare a crescere e a valorizzare il Roero".