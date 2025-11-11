La delegazione di Moretta saluta don Gianluigi Marzo al suo rientro in Puglia

Una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Moretta, composta dal sindaco Gianni Gatti, dal vicesindaco Emanuela Bussi, dall’assessore Livio Porello e dai consiglieri Pierangelo Raso e Silvia Allemandi ha portato il saluto della comunità morettese all’ex parroco della parrocchia locale Gianluigi Marzo, rientrato in Puglia, sua regione natale, dopo l’esperienza vissuta alla guida delle parrocchie di Moretta, Faule e Polonghera negli anni scorsi.

"Quando abbiamo salutato don Gianluigi – ricorda il sindaco Gatti – nell’ottobre del 2023, ci eravamo ripromessi di raggiungerlo in Puglia per mantenere vivi i contatti tra la nostra comunità e il sacerdote. E abbiamo mantenuto la promessa. Siamo stati accolti a Tricase, nella parrocchia principale oggi assegnata a don Marzo, dove abbiamo preso parte alla messa e ad altri appuntamenti locali. È stato piacevole poi trascorrere una serata in compagnia di don Gianluigi, e ricordare gli anni trascorsi a Moretta".

Don Marzo, che ha accolto con calore la delegazione morettese, non ha mancato di evidenziare i tanti momenti positivi trascorsi in Piemonte, e il calore della comunità morettese nei suoi confronti.

Negli stessi giorni, sempre a Tricase, in provincia di Lecce, la rappresentanza morettese ha inoltre incontrato Ulrico Coppola, il medico di base, recentemente andato in pensione, che per tanti anni ha lavorato tra Moretta, Torre San Giorgio e Cardè.

Racconta Gatti: "Coppola è una delle personalità cui avremmo assegnato un riconoscimento il prossimo 8 dicembre, giorno in cui celebriamo la “Festa degli Auguri” a Cascina Sa Giovanni. Difficilmente sarebbe riuscito ad essere presente, così abbiamo approfittato della trasferta pugliese per consegnargli, con qualche giorno di anticipo, ma personalmente, la targa che riconosce il suo operato per la nostra comunità".

Dopo tanti anni trascorsi in Piemonte, il medico ha deciso di trasferire la propria residenza nel suo paese natale, Tricase (lo stesso del sacerdote don Marzo).