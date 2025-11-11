La scuola agraria di Grinzane Cavour  in visita ai noccioleti sperimentanti della Fondazione Agrion

Le classi terza e quinta hanno potuto osservare da vicino le sperimentazioni dedicate al nocciolo, approfondendo temi legati alle nuove varietà, alle tecniche di gestione innovativa del noccioleto e all’impiego di sistemi di irrigazione sostenibile. Gli studenti hanno inoltre analizzato le prove relative a differenti tipologie di inerbimento, strategie di concimazione e ammendamento, e modalità alternative di impianto, che rappresentano strumenti concreti per affrontare le nuove sfide della corilicoltura nel contesto del cambiamento climatico, dei patogeni emergenti e della crescente domanda di sostenibilità e qualità nella filiera di trasformazione.

L’esperienza ha permesso ai futuri tecnici agrari di confrontarsi con la ricerca applicata e di comprendere come innovazione e tradizione possano coesistere per garantire competitività e tutela ambientale nel settore corilicolo.

Come sottolineano i docenti accompagnatori, queste attività di campo consentono ai ragazzi di entrare in contatto con la realtà della ricerca agricola, stimolandoli a riflettere sull’importanza dell’aggiornamento tecnico e della formazione continua in agricoltura.

Parallelamente all’esperienza nei campi, all’interno dell’istituto è pienamente operativo il Laboratorio delle Nocciole, cuore pulsante di un progetto didattico e produttivo volto alla valorizzazione della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe.

Gli studenti seguono l’intero percorso di trasformazione: dalla sgusciatura alla tostatura, dalla macinazione alla produzione di granella, farina e nocciole pralinate.

Le moderne attrezzature del laboratorio riproducono fedelmente le dinamiche di una filiera produttiva reale, consentendo agli allievi di acquisire competenze pratiche su qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare. La produzione, completamente interna all’istituto, si fonda su una filiera corta che garantisce freschezza e qualità, ma anche una forte valenza educativa e territoriale. Gli studenti imparano non solo un mestiere, ma anche il valore della sostenibilità, del lavoro di squadra e del legame tra agricoltura e comunità locale.

Le nocciole tostate prodotte dagli studenti sono ora disponibili al pubblico presso lo stand dell’Istituto Agrario “Umberto I” all’interno del Cortile della Maddalena ad Alba, nel cuore del Palatartufo, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Una presenza che testimonia la qualità del lavoro didattico e l’impegno della scuola nel valorizzare le eccellenze del territorio, promuovendo al contempo un modello educativo basato sull’esperienza diretta e sulla sostenibilità.

Queste attività si inseriscono in un percorso didattico organico sulle filiere agricole ed alimentari, che non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma si propone di formare figure professionali con competenza che spaziano dai laboratori di scienze agrarie, biologia e chimica applicata alle analisi del terreno e alle diagnosi fitopatologiche, alla gestione viticola ed enologica, dalla potatura alla legatura, fino alle lavorazioni in cantina; dalla gestione delle colture frutticole, orticole, cerealicole e floricole, passando per le attività in serra, senza dimenticare i corsi di economia agraria, marketing e logistica, fondamentali per una visione completa della complessità produttiva.

L’obiettivo è formare professionisti in linea con le esigenze del moderno mondo del lavoro, capaci di coniugare competenza tecnica, innovazione e attenzione alla sostenibilità. Il percorso apre inoltre le porte alla formazione terziaria, con sbocchi verso IFTS, ITS e Università in ambiti come agraria, tecnologie alimentari, economia rurale e gestione del territorio.



La Scuola Agraria di Grinzane Cavour è un polo di cultura e innovazione aperto al territorio. L’invito è rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2026/27, che potranno visitare l’istituto e i laboratori durante le giornate di Scuola Aperta e i Laboratori di Orientamento.

Date Scuola Aperta:

Sabato 22 novembre – ore 8:30-12:00

Sabato 13 dicembre – ore 9:00-12:00

Laboratori Orientamento (su prenotazione):

Giovedì 20 novembre

Giovedì 4 dicembre

Giovedì 18 dicembre

(ore 14:00-16:00)

Prenotazioni: orientamento@iisumbertoprimo.it

Informazioni: 0173 26 21 96 – segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su www.iisumbertoprimo.it (sezione Orientamento).