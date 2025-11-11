Lavoro povero, se ne parla ad Alba in un convegno

L’Ufficio della Pastorale sociale e del Lavoro delle Diocesi di Torino e Alba, invita al convegno dal titolo “Lavoro Povero - Nuove sfide per l'intervento sociale”. Appuntamento lunedì 17 novembre, presso la sala della Banca d'Alba, a partire dalle ore 20.45.

L’introduzione sarà affidata a monsignor Gianni Manzone, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Interventi a cura di esponenti del settore sociale e pastorale del territorio.

La serata non sarà solo un momento di analisi, ma un’occasione concreta per pensare insieme, pregare e progettare un futuro diverso. E aggiungiamo: ingresso libero.