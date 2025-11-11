 / Attualità

Attualità | 11 novembre 2025, 06:38

Lavoro povero, se ne parla ad Alba in un convegno

Appuntamento lunedì 17 novembre, presso la sala della Banca d'Alba, dalle ore 20.45

Lavoro povero, se ne parla ad Alba in un convegno

L’Ufficio della Pastorale sociale e del Lavoro delle Diocesi di Torino e Alba, invita al convegno dal titolo “Lavoro Povero -  Nuove sfide per l'intervento sociale”. Appuntamento lunedì 17 novembre, presso la sala della Banca d'Alba, a partire dalle ore 20.45.

L’introduzione sarà affidata a monsignor Gianni Manzone, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Interventi a cura di esponenti del settore sociale e pastorale del territorio. 

La serata non sarà solo un momento di analisi, ma un’occasione concreta per pensare insieme, pregare e progettare un futuro diverso. E aggiungiamo: ingresso libero.

Silvia Gullino

