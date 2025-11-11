Le impressionanti immagini dell'incendio a Miroglio viste dall'Heliwest [FOTO]

Sono immagini impressionanti quelle scattate a bordo di uno degli elicotteri Heliwest che oggi, insieme al canadair nazionale proveniente da Genova, ha preso parte alle operazioni per domare le fiamme che da ieri, lunedì 10 novembre, stanno divorando i boschi sopra l'abitato di Miroglio, nel Comune di Frabosa Sottana.

In tanti oggi, sia a valle che in paese, non hanno potuto fare a meno di notare la densa colonna di fumo che si alzava da via Maudagna dove sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento del rogo nel quale purtroppo ha perso la vita Giuseppe Ponzo, 71 enne, che si trovava nell'area boschiva in un terreno di sua proprietà per operazioni di pulizia (leggi qui).

L'uomo è stato ritrovato, purtroppo senza vita, grazie allo sforzo congiunto di Vigili del Fuoco, volontari, Soccorso Alpino e Speleologico della Guardia di Finanza e unità cinofile.

Ampio il dispiego di uomini e mezzi che da oltre ventiquattr'ore è impegnato sul posto per contenere le fiamme.

Da ieri è attivo il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, intervenuto con squadre di permanenti e volontari, in sinergia con numerose squadre degli AIB (Anti Incendi Boschivi), tra le quali Chiusa di Pesio, Priero e Peveragno.

Le fiamme non risultano ancora spente, per contenere il rogo rimarrà attivo un presidio tutta la notte e domattina riprenderanno le operazioni di spegnimento con gli elicotteri.