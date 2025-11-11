Mondovì, fino al 24 novembre sarà possibile richiedere la restituzione Irpef e Tari del 2024

In continuità con le azioni finora intraprese in favore delle fasce più deboli della popolazione, si ricorda che la Giunta comunale ha istituito un apposito fondo comunale pari a 14.624,28 euro per la restituzione dell’addizionale comunale Irpef versata nell’anno di imposta 2024 e, nel caso di ulteriore capienza, per la restituzione parziale della TARI versata nel medesimo anno 2024. Un provvedimento finalizzato a supportare i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 20.000,00 (elevato ad euro 21.000,00 per i nuclei monocomposti che non abbiano già usufruito di restituzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi), che potranno così richiedere la restituzione dell’addizionale Irpef e il 40% della somma versata della Tari nell'anno 2024.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online al Comune di Mondovì fino al 24 novembre 2025, debitamente compilata e munita della documentazione richiesta. Gli interessati dovranno collegarsi direttamente al seguente link (https://bit.ly/4p1K8vE), accedere all’area riservata con SPID o CIE e procedere con la presentazione della domanda. Alla domanda online dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì allo 0174.559263 o le seguenti sedi delle organizzazioni sindacali:

- SPI CGIL, via Cigna n. 2 - tel. 0174.552347; 0174.43945;

- FNP CISL, corso Statuto n. 7, tel. 0174.42259;

- UIL, vicolo Martinetto n. 28, tel. 0174.45170 (solo martedì e sabato mattina) o 0171.695903.

Chi necessitasse di supporto per l’inserimento della domanda tramite SPID o CIE, si ricorda che preso il Comune è attivo gratuitamente lo Sportello di Facilitazione Digitale attivo il martedì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa prenotazione telefonica al numero 0171.1680375.