Nuovo parcheggio operativo nell’area dello stabilimento Rana a Moretta

Il nuovo parcheggio nell’area dello stabilimento Rana è operativo. Sono stati portati a termine nelle scorse settimane i lavori di ampliamento dell’attuale piazzale. L’opera, voluta dal Comune di Moretta, ha permesso di realizzare ulteriori 50 posti auto, a disposizione dei dipendenti del pastificio e di quelli delle altre attività della zona.

"Il forte aumento occupazione nell’area industriale – commenta il sindaco Gianni Gatti – ha reso necessario individuare nuovi spazi, che sono stati creati rimodulando l’area tra la fabbrica di Rana e la provinciale per Saluzzo".