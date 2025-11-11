Protezione Civile e volontari effettuano interventi di pulizia a Priola

Nella giornata di sabato 8 novembre la squadra di Protezione Civile di Priola, coadiuvata da alcuni volontari, a integrazione dell'ottimo lavoro svolto dagli operai della Regione, si è occupata del taglio delle piante a Pievetta, nel Rio Gatti e ha anche effettuato altri interventi preventivi sul territorio.

"A nome di tutta l'amministrazione - dice il sindaco, Laura Canavese - ringrazio tutti i volontari che dedicano e hanno dedicato il loro tempo libero alla comunità. Questo gesto di impegno concreto sottolinea, ancora una volta, l'importanza di questo prezioso gruppo che non si risparmia mai ed è sempre pronto ad intervenire sul territorio sia in via preventiva che nelle emergenze. Grazie di cuore".