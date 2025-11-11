Saluzzo, lo Stato civile diventa digitale: addio ai registri cartacei

Dopo l'Anagrafe, ora è il turno dello Stato civile. Da mercoledì 12 novembre anche a Saluzzo gli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza non saranno più registrati sui tradizionali registri cartacei, ma in formato digitale sull'Archivio Nazionale dei registri di Stato Civile (Ansc).

È un nuovo capitolo della trasformazione digitale del Comune, resa possibile dai finanziamenti europei del Pnrr. Martedì 11 novembre sarà l'ultimo giorno in cui gli atti verranno redatti su carta. "Da mercoledì avremo i primi atti digitali, che rappresentano il test conclusivo per ottenere la conferma del finanziamento", spiegano dal Comune.

I funzionari dell'Ufficio Stato civile si sono preparati per settimane alla novità. Il 30 ottobre e il 6 novembre hanno partecipato alla formazione necessaria per operare con la nuova piattaforma, con il supporto della società informatica che gestisce il portale.

Una volta a regime su tutto il territorio nazionale, il sistema permetterà la ricerca, la consultazione e altre operazioni direttamente da computer o smartphone, semplificando notevolmente l'accesso ai documenti.

L'accesso agli uffici di Anagrafe e Stato civile, ospitati nella sede comunale dell'ex Tribunale, avviene su appuntamento, con una fascia oraria giornaliera a disposizione. Mercoledì 12 novembre sarà dalle 13.10 alle 13.45.

"Invitiamo a presentarsi quel giorno solamente per comprovate e non procrastinabili ragioni – raccomandano i funzionari – Con l'avvio del nuovo sistema non sono esclusi ritardi e lungaggini. Non vorremmo dover far aspettare troppo le persone o essere costretti a chiedere di tornare in un altro giorno. Ringraziamo tutti i saluzzesi per la collaborazione".

Quattro anni fa, nel novembre 2021, il Comune di Saluzzo aveva già compiuto un passo importante collegando il servizio Anagrafe a quella centralizzata nazionale, che offre la possibilità di cercare, scaricare e stampare certificati senza recarsi agli sportelli.