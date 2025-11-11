BASKET / Cattolica Savigliano U19, primo sorriso nel derby

Si sblocca alla terza partita la stagione della Cattolica Savigliano U19 che fa suo il sempre sentito derby casalingo contro i cugini Gators.

In una bella cornice di pubblico accorsa al Palaferrua i ragazzi di entrambe le formazioni danno vita ad una partita a basso punteggio con le difese attente ed aggressive a farla da padrone.

Le Pantere devono rincorrere, come già capitato, infatti sia nel primo quarto che nel secondo i Gators paiono essere più padroni del gioco ed i biancorossi non sfruttano al meglio situazioni di contropiede: 35-25 Gators a metà gara.

Coach Eandi nell’intervallo chiede ai suoi di crederci e rimanere a contatto attraverso una difesa a uomo aggressiva. A differenza del match contro Alba, le giovani Pantere esaudiscono la richiesta in pieno con grinta e dedizione. Tutti gli 11 convocati vengono messi in campo nel match ed ognuno mette il proprio “mattoncino”. Al trentesimo di gioco però il gap è ancora di 10 punti (37-47).

Nell’ultimo e decisivo quarto ABS è più presente ed intensa in difesa, appunto (solo 5 punti concessi) ed anche l’attacco trova continuità e soprattutto il fondo della retina. Negli ultimi 5 minuti le Pantere mettono in naso avanti e da lì non si volteranno più indietro chiudendo meritatamente l’incontro sul 57-52 finale per la gioia dei loro supporters.

Complimenti a tutti i ragazzi, specie vista la recente pesante sconfitta ad Alba. Tanto ancora da lavorare, ma lo spirito dimostrato è stato ottimo. Bravi anche gli avversari per il derby intenso ma corretto disputato ed un augurio di pronta guarigione al Gator Pepe, infortunatosi nell’ultimo quarto.

Ora 10 giorni di pausa per lavorare intensamente in vista della 4a giornata, fuori casa a Cuneo, giovedì 20/11 alle ore 21,00.

OLIMPO BASKET ALBA 75 – MPM SAVIGLIANO 56

(19-12; 30-16; 11-15; 15-13)

Amatori Basket Savigliano: Amato 11, Giletta 8, Botta 7, Magliano 6, Allasia 3, Giraudo 3, Ambrosino 3, Ruffino 2, Rinaldi 2, Gjyrezi 2. Sogno 0. All. Fiorito – Di Maria L.