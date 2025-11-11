 / Basket

Basket | 11 novembre 2025, 15:12

BASKET / Savigliano, serata no a Alba per l’U19

Le Pantere reggono un tempo poi crollano nel terzo quarto: ora testa al derby coi Gators e auguri di pronta guarigione ad Andrea Martino

Sconfitta pesante per l’U19 in quel di Alba. Nuovamente le Pantere si trovano a rincorrere gli avversari ma riescono in questo caso a pareggiare e restare a contatto nel primo quarto grazie ad una buona intensità difensiva e scelte rapide in attacco.

Il secondo quarto vede Alba chiudere sul +10, 40-30 in favore dei casalinghi grazie alla precisione nel tiro da 3 pti. Coach Eandi predica attenzione ed intensità in difesa per riuscire nella rimonta.

Il terzo quarto è però a dir poco disastroso: 28-3 per Alba che congela una partita che sostanzialmente non ha più storia da lì in poi. 

Subito possibilità di pronto riscatto nel derby coi Gators, al Palaferrua Sabato 08/11.

Un pensiero ad Andrea Martino, infortunatosi a fine partita augurandogli non sia nulla di grave e pronta guarigione.

OLIMPO ALBA 82 – CATTOLICA SAVIGLIANO 46
(19-14, 21-16, 28-4, 14-12)

Savigliano: Gianoglio, Marcellino, Chiapello, Rossi, Robutti, Rivarossa, Calvi, Otella, Pintavalle, Martino. All.: Eandi

