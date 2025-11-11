BASKET / Under 13 Silver, Cattolica Savigliano: sconfitta a testa alta

Partita in salita fin dall’inizio per le pantere che soffrono l’anno di differenza degli avversari. Nonostante ciò le pantere cercano di mettere in gioco quello provato in allenamento, crescendo sia come squadra che individualmente; arrivando a disputare un ultimo quarto quasi ottimo con una buona difesa.
Prossima partita Savigliano – Mondovì domenica 16/11 ore 11.
CARMAGNOLA 71- SAVIGLIANO 36
(17-5, 19-8, 12-8, 23-15)
Savigliano: Allasia, Lentini, Marengo, Rossi, Genesi, Cavaglià, Balocco, Gioetti, Conterno, Danna, Origlia, Dubois. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi