BASKET / Villafalletto Aquilotti, prime emozioni di stagione

Nel week end appena trascorso la squadra Aquilotti delle Pantere di Villafalletto è stata impegnata in un triangolare di 2 partite del campionato appena iniziato che vede la partecipazione di bambine e bambini del 2015 e 2016.

Le squadre contro cui si sono confrontate le giovanissime pantere sono gators West Coast e Promosport Cuneo. In tutte e tre le partite la nostra formazione si è ben comportata riuscendo a far assaporare a tutti/e le prime emozioni di una partita ufficiale.

I Bianco/Rossi hanno giocato mettendo in mostra i progressi da inizio anno riuscendo a conseguire una vittoria e una sconfitta. “Avremo tempo di giocare ancora tante partite e continuare a crescere insieme prima della fine dell’anno, ma lo spirito e quello giusto e non potremo che migliorare!”