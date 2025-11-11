Controlli della Municipale ad Alba, due motociclisti sanzionati per settemila euro

La pattuglia motociclisti della Polizia municipale di Alba ha effettuato nella giornata di ieri, lunedì 10 novembre, una serie di controlli mirati, riscontrando due violazioni particolarmente gravi alla guida di motocicli. In entrambi i casi si tratta di conducenti extracomunitari, trentenni, residenti nel Braidese.

Il primo motociclista è stato fermato mentre circolava senza assicurazione, senza revisione e senza patente, mai conseguita. L’insieme delle violazioni ha comportato circa seimila euro di sanzioni, oltre al sequestro per confisca e al fermo amministrativo di tre mesi del mezzo.

Il secondo motociclista è stato invece sorpreso alla guida con la sola patente B, non valida per quel tipo di veicolo. Per lui una sanzione di circa mille euro e la sospensione della patente per almeno quattro mesi.