Incidente a Dronero: coinvolti due macchine ed un pullman [FOTO]

Erano le 13:20 a Dronero quando, alla rotonda del Ponte Nuovo (dopo il viale Stazione), due macchine ed un pullman sono stati coinvolti in un incidente.



Lo scontro ha causato ingenti danni alle autovetture, sia nella parte frontale che lateralmente, mentre del pullman è stata danneggiata la parte posteriore per il pullman. Moltissimo lo spavento, ma fortunatamente non ci sono feriti.



Saranno i Carabinieri a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, giunti poi prontamente sul luogo per i necessari rilievi.