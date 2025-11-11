Tentativi di furto nelle abitazioni di Santa Croce di Vignolo: tre episodi segnalati in poche ore

Ieri sera (lunedì 10 novembre), poco dopo le 20, la frazione Santa Croce di Vignolo è stata scossa da una serie di tentativi di furto in abitazione, con almeno tre episodi segnalati nel giro di poche ore e tutti concentrati tra via Gelas, l’area residenziale Le Betulle e via Giolitti.

Secondo quanto segnalato dai residenti, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti, perlustrando la zona e rafforzando i passaggi di vigilanza con una presenza potenziata per tutta la serata e nelle ore successive.​

L’allerta è stata rilanciata anche attraverso canali di comunicazione rapidi come messaggi di gruppo e social network, invitando alla massima attenzione e collaborazione tra vicini.

L’invito rimane quello di segnalare tempestivamente qualunque movimento sospetto e di non esitare a contattare i numeri di emergenza per collaborare nella prevenzione di ulteriori episodi.