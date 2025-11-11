Sicurezza e prevenzione incendi: nuovo appuntamento con Confartigianato e Vigili del Fuoco

Confartigianato Imprese Piemonte ha siglato nel 2024 un importante Protocollo d’intesa con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte per favorire lo scambio coordinato di informazioni sull’applicazione delle vigenti norme in materia antincendio e per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’accordo triennale prevede la realizzazione congiunta di conferenze, convegni e seminari, attività formative (corsi e aggiornamenti in materia di prevenzione incendi), studi e ricerche, oltre a iniziative di supporto tecnico-operativo ai Vigili del Fuoco e azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini e imprese — con particolare attenzione ai giovani e alla diffusione della “sicurezza inclusiva”. Tra le iniziative programmate per l’anno in corso, il Protocollo prevede cinque appuntamenti info/formativi regionali con il coinvolgimento diretto dei dirigenti dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in qualità di relatori.

Dopo un primo incontro svoltosi a Grugliasco, il secondo evento sarà dedicato al tema: “Caratteristiche degli incendi di facciata, eventi iniziatori dell’incendio e incendi secondari. Tipologie di facciate, sistema a cappotto (ETICS), qualificazione e marcatura CE del sistema a cappotto. Modalità realizzative per la limitazione della propagazione dell’incendio tra i compartimenti per effetto delle facciate e risvolti applicativi della regola tecnica emanata con il D.M. 30 marzo 2022”.

Il momento info-formativo si svolgerà giovedì 20 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la Sala Consiglio di Confartigianato Cuneo (Via XVIII Aprile, 24 – Cuneo).

Dopo i saluti iniziali di Giorgio Felici, Presidente Confartigianato Imprese Piemonte, interverrà l’Ing. Claudio Giacalone, Comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli affrontando gli argomenti tecnici dell’incontro.

Le imprese della provincia di Cuneo sono invitate a partecipare in presenza; quelle delle altre province potranno partecipare da remoto. Il seminario è aperto anche agli iscritti all’Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Cuneo.

Tutte le imprese interessate devono obbligatoriamente compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/gHk3WYsCYNUmX8qU6





