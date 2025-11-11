Fondazione DIG421: nasce l’oasi perenne al Parco Tesiland per proteggere le api e la biodiversità

Con grande entusiasmo annunciamo la realizzazione, avvenuta nei mesi scorsi, della nuova oasi perenne all’interno del Parco Tesiland, un progetto sviluppato dalla Fondazione DIG421 grazie al sostegno della Fondazione CRC attraverso il bando nazionale “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la tutela della biodiversità, in particolare delle api e degli insetti impollinatori, e di favorire la sensibilizzazione della comunità attraverso attività di educazione e partecipazione.

L’oasi prende forma su uno spazio di circa cento metri quadrati, arricchito con piante ed essenze mellifere, scelte con cura per offrire un habitat ideale alle api e agli insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la produzione alimentare.

Il progetto ha previsto, oltre alla fornitura delle sementi e delle strutture tecniche messe a disposizione dal bando, il coinvolgimento di partner locali. Con l’associazione Salva le Api di Sanfrè, impegnata da anni nella protezione degli insetti impollinatori e nella sensibilizzazione del pubblico, e con il vivaio La Quercia di Cervere, che ha affiancato la fase di realizzazione pratica, abbiamo costruito un percorso condiviso che ha reso possibile trasformare un terreno del parco in un nuovo spazio vivo e significativo per la collettività.

La creazione dell’oasi rappresenta però soltanto il primo passo di un percorso più ampio. Questo spazio diventerà, infatti, un punto di riferimento per attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione rivolte non solo ai bambini, ma a tutte le fasce della popolazione. Stiamo preparando giornate di apertura al pubblico e momenti di incontro che vedranno la partecipazione di apicoltori, agricoltori ed esperti ambientali, pronti a condividere conoscenze e buone pratiche. Non mancheranno occasioni di confronto e dialogo per la comunità, così come laboratori e attività ludiche per i più piccoli, realizzate in collaborazione con l’associazione Sinergia Outdoor. In particolare, l’associazione ha creato dei giochi in legno, con lo scopo di invogliare i bimbi al gioco all’aperto e nella natura.

Il percorso è stato avviato già da settembre con il coinvolgimento delle scuole e degli asili del territorio e riprenderà in primavera dopo la pausa invernale. In questo modo vogliamo garantire continuità e consolidare l’iniziativa, rendendo l’oasi un luogo non solo da visitare, ma da vivere, capace di crescere nel tempo insieme alla comunità.

L’oasi si inserisce, inoltre, nel solco di Generazione421, il nostro progetto dedicato a sensibilizzare e formare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, della biodiversità e della cura del territorio. Crediamo che la cultura della sostenibilità si costruisca attraverso esperienze concrete e condivise, che sappiano lasciare un segno nei cittadini di oggi e di domani. Il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra persone e ambiente, valorizzando il patrimonio naturale locale e stimolando comportamenti responsabili e consapevoli.

Per noi di Fondazione DIG421 questo progetto rappresenta un messaggio forte: prendersi cura del futuro significa agire nel presente, creando luoghi che sappiano ispirare, educare e coinvolgere. Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione tra persone, associazioni e istituzioni sia possibile costruire un cambiamento reale e duraturo. Attraverso questa attività vogliamo dimostrare che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che nasce dal territorio e dalle comunità che lo abitano.

Evento di presentazione dell'oasi con i bambini della scuola primaria di Roreto di Cherasco