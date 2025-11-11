La Camera di commercio pubblica i prezzi delle uve da vino DOC e DOCG, delle nocciole, della frutta, del miele e delle principali derrate agrarie

Martedì 11 novembre si è riunita la Consulta camerale per la rilevazione dei prezzi di San Martino che, a conclusione della stagione vendemmiale, ha ufficializzato i prezzi per l’annata 2025.

Il bollettino dei prezzi di San Martino, in linea con la tradizione che vedeva l’anno lavorativo degli agricoltori terminare a inizio novembre, rappresenta ancora oggi un appuntamento annuale di riferimento per il settore primario. La Consulta prende in considerazione la rilevazione delle medie dei prezzi delle principali derrate agrarie (cereali, latte e zootecnia) e ufficializza la pubblicazione dei prezzi della frutta fresca, delle nocciole, del miele e delle uve da vino a denominazione DOC e DOCG.

"Assicurare la chiarezza e la veridicità delle informazioni di mercato rientra tra i compiti istituzionali della Camera di commercio - dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. Il Listino di San Martino è il risultato della collaborazione delle imprese, grazie alla sinergia con le associazioni di categoria e rappresenta un'istantanea dell'annata agraria che mettiamo a disposizione di tutti gli attori economici."

La pubblicazione dei prezzi del listino di San Martino permette all’Ente camerale di inserirli nel paniere statistico nazionale redatto dall’Istat, preso a riferimento da Eurostat per la determinazione delle politiche comunitarie.

Nelle tabelle a seguire sono riportati i valori rilevati

"Nel listino di San Martino trova spazio la pubblicazione dei prezzi delle uve da vino Doc e Docg - sottolinea Patrizia Mellano Segretario Generale, nominata presidente della Commissione. Per il secondo anno consecutivo i prezzi sono la risultante dei dati contrattuali inseriti dagli operatori della filiera sulla piattaforma digitale messa gratuitamente a disposizione dalla Camera di Commercio avvalendosi di BMTI, per garantire prezzi attendibili basati su fonti certe."

Il listino di San Martino, grazie alle rilevazioni periodiche effettuate dalla specifica Commissione, costituita da tutti i rappresentanti della filiera corilicola, riporta i prezzi della nocciola Piemonte IGP e TGT, della IGP Bio e della Piemonte IGP delle Langhe e delle Langhe Bio.

Le tabelle indicano le rilevazioni periodiche dei prezzi con le medie della campagna corilicola 2024 e di quella 2025 in corso.





La novità che la Consulta ha voluto introdurre nel listino di San Martino 2025 è riferita alla quotazione del miele nelle tipologie più significative per il territorio cuneese ovvero il miele d’acacia, di castagno e il millefiori di alta montagna, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione nei confronti di un settore strategico per la nostra economia, sia dal punto di vista produttivo sia da quello ambientale.

Il listino dei prezzi di San Martino è disponibile all'indirizzo

https://www.cn.camcom.it/focus/informazione-economica/prezzi/prezzi-san-martino

I prezzi delle uve da vino DOC e DOCG sono consultabili alla pagina

https://www.cn.camcom.it/prezzi/prezzi-delle-uve