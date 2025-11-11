A Cuneo “SensAzioni” celebra l’udito: suoni, movimento e benessere

Secondo appuntamento del progetto SensAzioni- vivere in cinque sensi, L’UDITO.

Sabato 29 Novembre 2025 dalle ore 9.30/12.30, presso lo studio Postura a Contatto in Roma 60, Cuneo si terrà il secondo appuntamento della rassegna SENSAZIONI dedicata ai cinque sensi. Gli incontri sono incentrati sulla riscoperta dei nostri sensi, attivandoli attraverso l’unione di più discipline e diverse modalità complementari tra loro. E’ importante stimolare e tornare al corpo e ai suoi sensi primari in un periodo storico in cui spesso ci si focalizza sul 5G,. L’incontro di novembre esplorerà l’udito.

Protagonista sarà il suono come vibrazione che parte dalle corde vocali si trasferisce lungo il corpo, produce movimento attraverso il metodo GYROKINESIS®, per arrivar al rilassamento e all’ ascolto, immergendosi in bagno sonoro con arpa, avvolgente e distensivo. Condurranno l’incontro l’attrice Valeria Dini, le musiciste Valentina Meinero e Mara Piacenza, e la trainer di GYROKINESIS® Noemi Garavagno.

I partecipanti potranno quindi scoprire il suono attraverso un’attività di educazione della voce, volta a sviluppare consapevolezza, espressività e benessere vocale, attraverso esercizi di respirazione, articolazione, risonanza e uso consapevole del corpo, i partecipanti impareranno quindi a conoscere e valorizzare il proprio strumento vocale. L’obiettivo è migliorare la qualità della comunicazione, rafforzare la sicurezza personale e favorire un uso della voce che sia insieme naturale, efficace e rispettoso della salute dell’apparato fonatorio.

A seguire esercizi di GYROKINESIS® disciplina madre del metodo GYROTONIC expansion system®, ideata a corpo libero si pratica su di uno sgabello o al suolo e ha come principio la ciclicità e continuità di movimento. Dona flessibilità, resistenza e fluidità di movimento. Abbinata a una respirazione specifica diventa come una danza ti andò il corpo di nuova energia.

L’incontro terminerà con un bagno sonoro, momento musicale che prevede che l’ascoltatore si rilassi ascoltando le vibrazione emesse dagli strumenti che dialogheranno tra loro e si lasci guidare dalla musica al fine di provare emozioni positive e serenità. Il bagno sonoro non è quindi solo un concerto, ma è un momento di rilassamento profondo, respirazione, ascolto interiore e serenità. Per info e prenotazioni: 347 2156470