A Magliano Alfieri ritorna “Se una sera d’inverno”

Sabato 15 novembre, alle ore 17, nel Salone della Biblioteca Civica in piazza Bergamasco 1, si terrà il primo appuntamento della 6ª edizione di “Se una sera d’inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri
Il professor Luigi Cabutto presenterà il suo ultimo lavoro “La letteratura del Novecento nei paesaggi culturali di Langa, Monferrato e Roero”, che segue precedenti importanti pubblicazioni come “Langa, Percorsi di autenticità” e “L’evoluzione di un territorio di Langa”.
Domenica 23 novembre sarà ospite Danilo Giordana, con il suo “Qualcuno che sia nessuno”, sempre nel salone della Biblioteca Civica, alle ore 17.
Domenica 14 dicembre, alle ore 17, la rassegna si sposterà nel Salone Polifunzionale Riez, dove si esibirà il Coro Lalaguys diretto dalla musicista e polistrumentista Simona Colonna.
A gennaio nuovi appuntamenti per una manifestazione che si concluderà nel mese di aprile ed è sempre ricca di appuntamenti, autori e spettacoli di ottimo livello.