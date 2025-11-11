A Mondovì Ferrone proiezione di “Onde di terra” di Andrea Icardi

Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21.00, presso il teatro parrocchiale dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mondovì Ferrone (via San Bernolfo 16), verrà proiettato il film “Onde di terra”, scritto e diretto dal regista langarolo Andrea Icardi.

Si tratta del primo appuntamento di una rassegna dedicata a opere cinematografiche di registi cuneesi organizzata dalla Pro Loco Cui dur Ferun e dalla Biblioteca parrocchiale “Franca e Mario Gasco”, con il patrocinio del Comune di Mondovì.

La rassegna proseguirà nei primi mesi del 2026 con altri due film: il 16 gennaio sarà la volta di “In verità vi dico” e il 21 febbraio di “Grazie al cielo”, entrambi a firma del regista doglianese Remo Schellino.

La proiezione della pellicola di Andrea Icardi è prevista in occasione della 75ª Giornata nazionale del Ringraziamento promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, e intende offrire un’occasione di riflessione e condivisione attraverso la visione di un’opera cinematografica che restituisce con autenticità l’anima e la bellezza delle Langhe.

"Onde di terra” si ambienta negli anni Settanta del Novecento - periodo di profonde trasformazioni sociali - e racconta la storia di Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è ciò che sembra. Con forza e determinazione, Fulvia affronta le difficoltà di un mondo nuovo e sceglie di riscrivere il proprio destino, diventando simbolo di resilienza e rinascita.

Lo spettacolo è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Un’occasione per celebrare i frutti della terra e riscoprire, attraverso il linguaggio del cinema, il legame profondo tra l’uomo, il lavoro e la natura