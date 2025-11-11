A Moretta la presentazione de “Il pedale nella Granda” di Franco Bocca

Giovedì 13 novembre alle 21, la biblioteca “B. Millone” di Moretta ospiterà la presentazione del libro “Il pedale nella Granda - Storie e personaggi del ciclismo cuneese” di Franco Bocca, con prefazione di Gianni Romeo. L’incontro, promosso dal Comune di Moretta, con la collaborazione di Itur, si terrà nel salone della biblioteca, in via Martiri della Libertà 2.

Dopo aver raccontato nei volumi precedenti i campioni delle province di Asti, Alessandria e Torino, Franco Bocca si concentra questa volta sulla provincia di Cuneo, la cosiddetta “Granda”. Pur non avendo espresso un campione di vertice assoluto, la Granda ha sempre saputo regalare entusiasmo, passione e impegno per il ciclismo. Il libro ripercorre le storie di corridori locali come Diego Rosa, Corrado Donadio, Davide Perona, Matteo Cravero, l’indimenticato Domenico Cavallo e lo sfortunato Alberto Minetti.

Il capitolo più significativo è dedicato a Italo Zilioli, torinese di nascita ma cuneese d’adozione, residente a Ruffia da oltre venticinque anni. Bocca non dimentica nemmeno chi, pur non arrivando ai vertici, ha dedicato la propria giovinezza con passione e impegno allo sport della fatica.

Il libro offre inoltre un excursus sulle tappe del Giro d’Italia e del Tour de France concluse in provincia di Cuneo, mettendo in luce la presenza di grandi campioni internazionali sulle strade della Granda.

«Sarà una serata per parlare di sport e di campioni locali – racconta Michele Alesso, consigliere comunale con delega allo sport -, ma anche per ripercorrere insieme i momenti più belli legati al ciclismo sulle nostre strade».

L’incontro sarà aperto al pubblico, con possibilità di approfondire le storie dei protagonisti e discutere con l’autore delle vicende sportive della provincia di Cuneo.