A Neive la presentazione di “Il Natale in cui tutto è cambiato” di Lorena Dellapiana

Si tinge di atmosfera natalizia il fine settimana a Neive, grazie alla presentazione del romanzo “Il Natale in cui tutto è cambiato” di Lorena Dellapiana. L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre alle ore 18 al Museo della Donna Selvatica, nel cuore del capoluogo, in un evento promosso dalla Biblioteca comunale “Vincenzo Vada”.

Il volume, uscito di recente, rappresenta una ventata di emozioni e riflessioni sulle relazioni e sulle scelte che segnano la vita, sullo sfondo di paesaggi innevati e profumi d’inverno che evocano il calore delle feste di fine anno. Durante la serata l’autrice sarà a disposizione per incontrare lettrici e lettori, condividere aneddoti sulla genesi del libro e firmare copie del romanzo.

La copertina, raffigurata anche sulla locandina ufficiale dell’evento, trasmette subito lo spirito dell’opera: una tazza fumante, cannella, agrifoglio e sfondo montano richiamano la voglia di casa e di serenità tipica delle feste. L’incontro sarà un’occasione per riscoprire il valore dell’intimità, dello stare insieme e della rinascita che spesso accompagna il periodo natalizio.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un momento di promozione culturale e sociale per la comunità di Neive, particolarmente attiva nell’ambito della valorizzazione della lettura e della cultura locale. Termine previsto alle ore 19.30