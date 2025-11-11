Al Cine4 Cityplex di Alba il film “Tra Natura e Quota” con Giovanni Storti

Mercoledì 12 novembre alle ore 21 presso cine4 Cityplex di Alba ci sarà la proiezione del film Tra Natura e quota con Giovanni Storti. Ingresso soci CAI 5 euro, non soci 7.5 euro. Alla fine del film collegamento con una delle protagoniste Elena Alberti che darà altre informazioni e curiosità del film.

Un viaggio virtuale con i propri followers per percorrere la via ferrata più antica d’Italia con il quale Giovanni Storti ci porta sulle Alpi Apuane, tra biodiversità e sicurezza in montagna.



Un’occasione per scoprire con ironia un territorio selvaggio e riflettere sui problemi che ne minacciano la conservazione. Filo rosso di questa avventura proprio la biodiversità, concetto coniato nel 1988 dall’entomologo Edward Wilson: quell’interconnessione magica fra individui di tutte le specie che, come ricorda lo stesso Giovanni Storti “può essere definita come la ricchezza di vita sul nostro pianeta.”



Secondo filo rosso la sicurezza in montagna qui introdotta, grazie all’ironia di Giovanni Storti, con il giusto equilibrio fra leggerezza e profondità, l’obiettivo di aiutare il pubblico a prendere consapevolezza di questo delicato tema soprattutto in questo momento di grande mutamento per il territorio.



Tre le giornate di questo percorso: la prima immersi nelle fragranze e nel fascino dell’Orto Botanico Pellegrini – Ansaldi per poi arrivare, nel pomeriggio al Rifugio Puliti. La seconda giornata è dedicata, invece, al Monte Nona. E il terzo giorno alla mitica Ferrata del Monte Procinto, la più antica d’Italia.

Compagni di viaggio di questo percorso Alessio Piccioli, Presidente della SOSEC del CAI, Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo, Membro della Scuola Centrale di Scialpinismo del Club Alpino Italiano: un punto di riferimento quando si parla di sentieri, quei tracciati che ti permettono scoperte inattese e immersioni totali in quella meraviglia che chiamiamo biodiversità.

E poi c’è Andrea Ribolini, Dottore Forestale e Guida Ambientale Escursionistica che con Elena Alberti, dottoressa in Biologia, guidano Giovanni lungo le suggestioni dell’Orto Botanico “Pellegrini-Ansaldi”, nato nel 1966 dedicato a quel medico e botanico Pietro Pellegrini fra i primi a capire che queste zone erano ricche di specie da scoprire e custodire.

Altro coprotagonista di questo viaggio Gionata Landi: Guida alpina e Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.Ttrailer https://vimeo.com/1082828502?fl=pl&fe=sh