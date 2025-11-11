Alba vince ex aequo con Acqualagna la 3ª Gara nazionale delle Città del Tartufo

La città di Alba conquista la vittoria ex aequo con Acqualagna nella 3ª edizione dei Tartufo Awards, la sfida nazionale che celebra la creatività degli chef e l’eccellenza del tartufo bianco italiano, ospitata nell’ambito della 60ª Fiera internazionale del Tartufo Bianco del comune marchigiano.

A rappresentare Alba è stato lo chef Massimo Carleo che ha conquistato giuria tecnica e pubblico con il piatto “Ramen di Spaghetti alla Chitarra con porcini, castagne, colombaccio e tartufo bianco”, un incontro tra tradizione piemontese e suggestioni orientali. La giuria, presieduta da Gabriele Principato del Corriere della Sera e composta da esperti del settore, ha decretato per la prima volta un pari merito con il piatto “Il cortile e il bosco” dello chef Michele Renga di Acqualagna, riconoscendo la qualità e la creatività di entrambe le interpretazioni del tartufo bianco.

La collaborazione tra le due città continua anche il prossimo fine settimana quando il sindaco Alberto Gatto sarà ospite della Fiera di Acqualagna per portare il suo contributo al convegno internazionale “Il tartufo illustrato dai sindaci di Sarrion (Spagna), Alba ed Acqualagna (Italia)”.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora a Cultura e turismo Caterina Pasini: “Questa vittoria condivisa è un riconoscimento al talento dei nostri chef e alla forza identitaria del tartufo, simbolo internazionale di eccellenza gastronomica. Il successo di Massimo Carleo conferma come Alba sappia coniugare tradizione e innovazione, portando i sapori del nostro territorio in contesti di altissimo livello. È anche un segno tangibile dell’amicizia che ci lega ad Acqualagna, città con cui condividiamo la passione per un prodotto unico al mondo e con la quale vogliamo continuare a costruire una rete di promozione comune del tartufo bianco”.