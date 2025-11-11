Arrampicata: venerdì a Crava la “Montagna Terapia”, l’inclusione al centro della serata “Portami Su”

L'arrampicata sportiva come strumento di crescita, fiducia e inclusione sociale. Questo è uno dei temi al centro della serata evento “Portami Su”, organizzata dalla Biblioteca Centro Culturale "Don Franco Mattalia" di Crava (Rocca de’ Baldi) in programma venerdì 14 novembre alle ore 20.30.

L'appuntamento prevede la proiezione del significativo filmato “Portami Su”, realizzato dalla Cooperativa Coesioni Sociali con il Patrocinio della Fondazione CRC. Il cortometraggio documenta in modo diretto ed emozionante le esperienze di giovani che hanno trovato nello sport verticale un potente strumento di "Montagna Terapia" e riscoperta di sé.

La proiezione sarà seguita da un dibattito, moderato dal professor Federico Bausone (docente di Scienze Motorie e Maestro di arrampicata), che dialogherà con il professor Giovanni Massari (pioniere storico dell’arrampicata in Italia) e l’esperto sociale Gianpiero Porcheddu (Direttore della Cooperativa Coesioni Sociali) che racconterà il valore terapeutico ed educativo dei progetti di climbing per i giovani.

L'evento, a ingresso libero, è un invito aperto alla cittadinanza per scoprire come la disciplina, che richiede concentrazione e fiducia nel compagno di cordata, possa essere un vero motore di cambiamento e unità nella comunità.

Appuntamento dunque venerdì 14 novembre alle ore 20:30 presso la Biblioteca Centro Culturale “Don Franco Mattalia” di Crava (Rocca de’ Baldi) per la serata evento “Portami Su”.