"Farci Comunità Educante": arriva a Cuneo la rassegna di confronti con esperti, pensati per educatori e genitori 06

Lunedì 17 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo prende avvio "Farci Comunità Educante", il ciclo di incontri dedicati a genitori, educatori e insegnanti della fascia 0-6 anni. Promossa dal Comune di Cuneo e curata da NOAU officina culturale, l’iniziativa nasce con l’intento di costruire una rete di dialogo, riflessione e crescita condivisa tra scuola, famiglia e territorio, valorizzando l’infanzia come bene comune. Il primo appuntamento “Oltre lo schermo. Crescere da 0 a 6 anni nell’era digitale” vedrà come ospite Giorgio Capellani, ingegnere e docente nelle scuole Waldorf di Milano che nel suo ultimo libro “Crescere nell’era digitale” (ed. Il Capitello) affronta il tema dell’impatto delle tecnologie nella vita familiare e scolastica, proponendo un approccio pedagogico capace di unire consapevolezza tecnologica e centralità della relazione umana.

Per maggiori informazioni e per scoprire gli altri appuntamenti: cpt06cuneo@gmail.com / 324 595 5585 (noau officina culturale)

Pagina dedicata sul sito del Comune di Cuneo: https://www.cuneocultura.it/rassegna/farci-comunita-educante-2025-2026/

In un tempo in cui le famiglie affrontano cambiamenti profondi e nuove sfide educative, prende avvio a Cuneo la rassegna “Farci Comunità Educante”, un ciclo di incontri dedicati a genitori, educatori e insegnanti della fascia 0-6 anni. Promossa dal Comune di Cuneo e curata da NOAU officina culturale, l’iniziativa si sviluppa grazie alla collaborazione tra due progetti il Coordinamento Pedagogico Territoriale e Cultura0/6: crescere con cura.

Il primo appuntamento della rassegna “Oltre lo schermo. Crescere da 0 a 6 anni nell’era digitale” si svolgerà lunedì 17 novembre, ore 17.30 – 19.30 presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo in via Santa Croce 6. Tablet, smartphone, TV, video educativi: sono ormai presenze costanti nella quotidianità dei bambini, anche nei primi anni di vita. Ma come orientarsi in questo mondo iperconnesso, evitando sia allarmismi che eccessi di fiducia? Il primo incontro della rassegna propone un’occasione preziosa per affrontare con competenza e sensibilità il tema del digitale nella prima infanzia: come accompagnare i bambini a esplorare la tecnologia in modo consapevole, rispettoso dei loro tempi e capace di favorire relazioni autentiche. Il dialogo vedrà protagonista Giorgio Capellani, ingegnere e docente nelle scuole Waldorf di Milano. Dopo una lunga esperienza in contesti multinazionali (IBM, HP), ha scelto di dedicarsi all’insegnamento e alla formazione, unendo la sua competenza tecnica a una profonda passione per i processi educativi. Nel suo volume “Crescere nell’era digitale” (ed. Il Capitello), Capellani affronta il tema dell’impatto delle tecnologie nella vita familiare e scolastica, proponendo un approccio pedagogico capace di unire consapevolezza tecnologica e centralità della relazione umana. Il libro si distingue per il linguaggio accessibile e la prospettiva concreta: non un manuale di divieti, ma una riflessione viva su come i genitori e gli educatori possano diventare guide digitali per i bambini, trasformando schermi e dispositivi in occasioni di dialogo, scoperta e crescita condivisa. Attraverso esempi quotidiani, Capellani invita a riscoprire la presenza, l’ascolto e il gioco come dimensioni fondamentali di un’educazione capace di integrare, senza subire, la tecnologia.

"Farci Comunità Educante" proseguirà nei mesi successivi con altri due incontri: il 15 dicembre "Educarci al cambiamento" con Barbara Costamagna, psicologa e psicoterapeuta esperta in benessere e comunicazione positiva, mentre il 12 gennaio "Crescere insieme: osservare, ascoltare, accompagnare" con Paola Molina, professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Torino.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a educatori, insegnanti, genitori e operatori del territorio.

È consigliata la prenotazione per garantire una buona organizzazione delle attività partecipate al form: https://forms.gle/TjNP3SL5mY87bnJy9